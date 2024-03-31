​Папа Римський закликав до "обміну усіма полоненими" між Росією та Україною. Україна відповіла

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому посланні закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Проголошуючи традиційну промову з нагоди свята, він згадав про війни та конфлікти у світі, зокрема в Ізраїлі та в Україні. Понтифік закликав "до миру на основі принципів міжнародного права".

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", - сказав Папа Римський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповів, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до проведення обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", але Росія не бажає повертати своїх людей.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що з російського полону звільнено 3135 українців і українок.