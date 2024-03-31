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Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно

Керівник ГУР розповів, розповів про літаки, які окупанти особливо бережуть.

Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Ту-160
Фото: rostec.ru

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про літаки, які, за його даними, росіяни максимально бережуть та не використовують.

Про це повідомляє Армія Inform.

Буданов зазначив, що наразі росіяни для запуску ракет по Україні використовують переважно Ту-95 та зрідка Ту-22. А от літаки Ту-160 - не використовують вже давно.

При цьому літаки Ту-22 ворог досить обмежено використовує для пусків ракет Х-22.

"Раз там на тиждень, не більше. В принципі, проблеми великі є в них. Вони в своїх документах по Ту-22 прямо пишуть, що треба добивати їх ресурс і, в принципі, забувати про цей вид авіації", — зазначив Буданов.

На запитання, коли ворог закінчить експлуатацію Ту-22, то з якого літака вони будуть запускати ракети Х-22, Буданов зазначив, що противник може знайти технічне рішення і навіть обладнати під це Ту-160.

"Технічно, я думаю, що можна знайти якесь рішення. До того ж росіяни модернізували Х-22 і зробили на її базі ракету Х-32, яка вже кілька разів застосовувалась. Я думаю, що вони зможуть адаптувати її до платформи Ту-95 або Ту-160, якщо вони зможуть їх використовувати. Бо ще раз повторююсь: ракети запускають виключно Ту-95. А Ту-160 не використовується — їх ресурс бережуть максимально", - додав він.

Ту-160 (за кодифікацією НАТО: Blackjack, серед пілотів отримав ім’я «Білий лебідь») — радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила.

Раніше Буданов також розповів, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" для нових ударів по Україні. 

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