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Енергоблок Хмельницької АЕС підключили до мережі після ремонту

Роботи завершено на два тижні раніше запланованого терміну.

Енергоблок Хмельницької АЕС підключили до мережі після ремонту
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключили до мережі після ремонтних робіт.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"На два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт підключено до енергомережі енергоблок Хмельницької атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

Наразі у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Окрім цього, ввечері 30 березня застосовувалися аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях. Причина - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.

Як повідомлялось, на Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори АP1000. Ця атомна електростанція буде найбільшою у Європі.

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