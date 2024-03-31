Ворог здійснив понад 340 ударів по Запорізькій області, постраждала дитина

290 артударів росіяни завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Долинки та Левадного.

По Левадному та Роботиному окупанти били з РСЗВ.

Під авіаційним ударом опинилася Малинівка. 47 БПЛА атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, РФ здійснила 343 удари по 8 населених пунктах області.

Вісім населених пунктів опинилися під ворожими ударами.

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