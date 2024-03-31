Ворог здійснив понад 340 ударів по Запорізькій області, постраждала дитина

Внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району Запоріжжя постраждала 12-ти річна дитина. Російська армія завдала 343 удари по області.
За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, РФ здійснила 343 удари по 8 населених пунктах області.
Під авіаційним ударом опинилася Малинівка. 47 БПЛА атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
По Левадному та Роботиному окупанти били з РСЗВ.
290 артударів росіяни завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Долинки та Левадного.
Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.