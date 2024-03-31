Протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордоння Сумщини

Білопільська громада: здійснено пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог вдарив з РСЗВ (7 вибухів), мінометів (20 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи) та артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Сумська ОВА повідомила , що протягом минулого дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies