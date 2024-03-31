Протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордоння Сумщини

Сумська ОВА повідомила, що протягом минулого дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Великописарівська громада: здійснено обстріли з гранатомету (СПГ) (4 вибухи), міномету (28 вибухів), артилерії (24 вибухи), РСЗВ (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).
Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи) та артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).
Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
Новослобідська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).
Хотінська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон). (1 вибух).
Есманьська громада: ворог вдарив з РСЗВ (7 вибухів), мінометів (20 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.
Середино-Будська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (24 вибухи).
Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (32 вибухи).
Білопільська громада: здійснено пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи).
Глухівська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).