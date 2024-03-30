У відомстві повідомили, що ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору більше ніж на 12 млрд доларів, а на відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомило, що команда хакерської групи "UA25" отримала доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин.

“Вона змогла проникнути на сервера критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору більше ніж на 12 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

Нещодавно Міноборони заявило, що у правове поле України хочуть ввести поняття "кібервійна". Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.