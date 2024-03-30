Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомило, що команда хакерської групи "UA25" отримала доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин.
“Вона змогла проникнути на сервера критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору більше ніж на 12 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.
Нещодавно Міноборони заявило, що у правове поле України хочуть ввести поняття "кібервійна". Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.