На Полтавщині та Сумщині знову застовували аварійні відключення світла

У Полтавській області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
“Причина – дефіцит обсягу генерації”, − зазначив він.
Про аварійні відключення повідомили й у Сумській обласній військовій адміністрації.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень (ГАВ)”, − зазначено у повідомленні.
Наразі аварійно вимкнені споживачі 7, 8, 9 черг.
- Раніше у Міненерго повідомили, що у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях скасували погодинні графіки відключень електроенергії.