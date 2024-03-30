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На Полтавщині та Сумщині знову застовували аварійні відключення світла

Причина – дефіцит обсягу генерації.

На Полтавщині та Сумщині знову застовували аварійні відключення світла
Фото: ДТЕК

У Полтавській області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Причина – дефіцит обсягу генерації”, − зазначив він.

Про аварійні відключення повідомили й у Сумській обласній військовій адміністрації. 

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень (ГАВ)”, − зазначено у повідомленні.

Наразі аварійно вимкнені споживачі 7, 8, 9 черг. 

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