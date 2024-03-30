На Полтавщині та Сумщині знову застовували аварійні відключення світла

У Полтавській області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Причина – дефіцит обсягу генерації”, − зазначив він.

Про аварійні відключення повідомили й у Сумській обласній військовій адміністрації.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень (ГАВ)”, − зазначено у повідомленні.

Наразі аварійно вимкнені споживачі 7, 8, 9 черг.