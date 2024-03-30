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Росія зміцнює кордони у Белгородській, Курській та Брянській областях та посилює там ППО, − ГУР

Вишкіл новобранців проводять, зокрема, в Маріуполі та інших окупованих містах України.

Росія зміцнює кордони у Белгородській, Курській та Брянській областях та посилює там ППО, − ГУР
Фото: AFP

Росія зміцнює кордони у Белгородській, Курській та Брянській областях, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Посилення кордону Москва активізувала після рейдів “Сибірського батальйону”, “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії”.

Особовий склад угруповань російських військ РФ “Курск”, Брянск” та “Белгород” тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення у вище згаданих областях, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО. Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5-ої зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

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Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

“Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в Кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння “терпіти” та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков’ї росіянами”, − додали у ГУР.

  • Раніше у ГУР повідомили, що в Бєлгородській та Курській областях РФ транспортні вузли оточені, стоять блокпости. Влада намагається використовувати мешканців як "живий щит" і погрожує людям штрафними санкціями і звільненням з роботи.
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