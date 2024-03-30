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Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ

Термобаричний снаряд має більшу силу ураження, ніж інші КАБи. Вага авіабомби становить 1,5 тонни.

Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Фото: Bild

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це вперше, коли РФ застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР, пише Bild з посиланням на німецького журналіста Юліана Рьопке. 

За його даними, ОДАБ-1500 вперше було застосовано з часів повномасштабного вторгнення. Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра. 

ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.

Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг. 

  • Німецьке видання Bild повідомляло, що РФ  розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.
  • Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.
  • Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.
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