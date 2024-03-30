У Міноборони показали БТР, які є на оброєнні Сил оборони

Вперше серійний корпус цього зразка виготовили у 2021 році.

У Міністерстві оборони України показали, які бронетранспортери, виготовлені в Україні, є на озброєнні у Нацгвардії та в інших підрозділах Сил оборони.

"БТР-4Е - це броньована, колісна, чотиривісна, плавальна бойова машина, призначена для транспортування механізованих сухопутних військ та їх вогневої підтримки в бою", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що перший серійний корпус цього зразка виготовили у 2021 році. Для моделі передбачена можливість встановлення системи управління "Аркан" та бойового модуля "Парус".

"Зараз такий транспорт мають на озброєнні бригади Національної гвардії та інші підрозділи Сил оборони", – зазначили у Міноборони.

Нещодавно Болгарія доставила в Україну першу партію БТРів. Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня. Вартість операції з транспортування техніки перевищила 170 тис. левів (близько 87 тис. євро).