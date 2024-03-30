На Вінничині виявили нездетоновану бойову частину "шахеда"

Також повідомили про уламки збитої у області російської ракети Х-101.

Виявлені на Вінничині частини ракети і безпілотника РФ

У Вінницькій області виявили нездетоновану бойову частилу російського безпілотника та уламки ракети Х-101.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

"29 березня до поліції надійшли повідомлення про виявлення частин Shahed та ракети, збитих силами ППО, у двох районах області. Бойова частина безпілотника була нездетонована", – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що постраждалих людей чи пошкодження майна не було.

Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння. Після документування подій частини будуть вилучені та знищені.

Вчора уночі захисники України збили 84 ворожі повітряні цілі. Загалом Росія випустила 99 ракет різних типів та ударних безпілотників. Цілями удару були об’єкти паливно-енергетичного сектору України.