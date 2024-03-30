На ТОТ українців змушують отримувати російські посвідчення водія

Українські посвідчення у водіїв забирають наче на перевірку і не повертають.

На ТОТ змушують міняти українське посвідчення на російське

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують водіїв отримувати посвідчення на право керування транспортним засобом, видані Російською Федерацією.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Наразі в низці захоплених територій росіяни почали облави на водіїв, які досі не змінили посвідчення водія на вороже. Для пришвидшення процесу українські посвідчення у водіїв забирають ніби як на перевірку, й не повертають", – зазначили у ЦПД.

Водночас для переоформлення посвідчення необхідно отримати паспорт РФ, а проходити переатестацію не потрібно.

"Тобто головною метою процесу є нав’язування російських документів місцевим мешканцям", – повідомили у Центрі.

Також зауважують, що дорожні інспектори Росії є такою ж законною метою для Сил Оборони як й будь-хто на службі окупанта.

"Повідомляйте нам про розміщення блокпостів й прізвища інспекторів до чат-бота, аби притягнути їх до відповідальності", – додали у ЦПД.

Також Кремль поставив гауляйтерам дедлайн примусової паспортизації населення на окупованих територіях України. Росія вимагає повної паспортизації населення ТОТ до 2026 року.