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Гуменюк: 60-70% російських штурмових груп ворога не повертаються з Кринок на Херсонщині

Російські військові вимушені підтягувати ресурси з тилу.

Гуменюк: 60-70% російських штурмових груп ворога не повертаються з Кринок на Херсонщині
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

Росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу через високі показники втрат під Кринками на лівобережжі Херсонщини.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ, пише РБК-Україна.

За словами речниці, з Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога через це ворог вимушенийй стягувати туди нові ресурси з третьої лінії оборони.

"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація — від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших (військових, - ред.) з плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, - ред.) з формуванням штурмових підрозділів", — пояснила вона.

Великі втрати для росіян — серйозна деморалізація у морально-психологічному план, — додає Гуменюк.

Впродовж минулої доби ворог тричі проводив безуспішні штурмові дії на Херсонькому напрямку.

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