У Нікополі ворог влучив в інфраструктурний об'єкт

Сили ППО знищили чотири безпілотники над Дніпропетровщиною.

Росіяни в суботу вранці атакували Нікополь дроном-камікадзе. Внаслідок влучання пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Також впродовж доби сили ППО "приземлили" два ворожі дрони у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському і Криворізькому.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що уламки збитого дрона пошкодили елеватор, там спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Руйнувань та постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді на Нікопольщині, ворог завдав ударів з артилерії. Без постраждалих.

"З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт", — розповідає Лисак.