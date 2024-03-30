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Близько 20 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожим вогнем, — ОВА

Вранці росіяни скинули КАБи на село Бударки Чугуївського району.

Близько 20 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожим вогнем, — ОВА
Обстріл Золочева на Харківщині 15 березня 2024 року

Впродовж доби російська армія завдала артилерійських та мінометних ударів населених пунктах Харківщини. Під обстрілами опинилися Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та ін. Авіаударів зазнали н.п. Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, у суботу вранці ворог завдав авіаударів по селу Бударки Чугуївського району. Там пошкоджено житлову будівлю, на щастя, без постраждалих.

У п'ятницю, 29 березня, о 18:00 росіяни скинули КАБ на с. Графське Чугуївського району, горів житловий будинок. Постраждалих немає. О 21:50 росіяни повторно скинули авіабомби.

О 21:19 обстріяли с. Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, 5 господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає.

Під ворожими обстрілами опинилося с. Синельникове Чугуївського району, пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У смт Покотилівка Харківського району  28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету. 

О 15:20 годині відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Внаслідок артобстрілу Куп'янська пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік.

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