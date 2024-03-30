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Міністр енергетики відвідав зруйновану ТЕС на Харківщині

Зміївська станція 22 березня зазнала величезних руйнувань, проте влада обіцяє допомогти з відновленням.

Міністр енергетики відвідав зруйновану ТЕС на Харківщині
Герман Галущенко на Зміївській ТЕС
Фото: Центренерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко особисто оцінив ступінь пошкодження однієї з найбільших теплових станцій у Харківській області - Зміївської ТЕС.

Як пише сайт "Центренерго", 22 березня внаслідок атаки окупантів станція була практично повністю зруйнована. Ворог знищив усі блоки та пошкодив допоміжне обладнання. Суму збитків наразі назвати неможливо, оскільки досі триває розбір завалів і немає доступу до всьго устаткування.

Під час візиту на станцію міністр заявив, що гроші на відновлення Зміївської ТЕС є - у фонді підтримки енергетики. Впевнений у можливості вдруге відбудувати станцію, яка вже була виведена з ладу під час минулої бекаутної зими, і голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота. 

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