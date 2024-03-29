Прикордонники затримали нелегалів на кордоні з Румунією

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Румунією групу порушників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Порушники перевірили систему навігації в смартфонах під час “прогулянки” до Румунії”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонний наряд виявив “нічних гостей” за 800 метрів від українсько-румунського кордону.
У затриманих були з собою закордонні паспорти, але вони надали перевагу пішій “мандрівці” за межами пунктів пропуску.
Прикордонники склали на порушників адмінпротоколи, міру покарання визначить суд.
- За 300 метрів від кордону із Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж.