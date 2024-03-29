Чоловіків затримали за 800 метрів від кордону.

Прикордонники затримали нелегалів на кордоні з Румунією

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Румунією групу порушників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Порушники перевірили систему навігації в смартфонах під час “прогулянки” до Румунії”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонний наряд виявив “нічних гостей” за 800 метрів від українсько-румунського кордону.

У затриманих були з собою закордонні паспорти, але вони надали перевагу пішій “мандрівці” за межами пунктів пропуску.

Прикордонники склали на порушників адмінпротоколи, міру покарання визначить суд.