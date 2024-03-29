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Прикордонники затримали нелегалів на кордоні з Румунією

Чоловіків затримали за 800 метрів від кордону.

Прикордонники затримали нелегалів на кордоні з Румунією
Прикордонники затримали нелегалів на кордоні з Румунією
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Румунією групу порушників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Порушники перевірили систему навігації в смартфонах під час “прогулянки” до Румунії”, - йдеться у повідомленні. 

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Прикордонний наряд виявив “нічних гостей” за 800 метрів від українсько-румунського кордону. 

У затриманих були з собою закордонні паспорти, але вони надали перевагу пішій “мандрівці” за межами пунктів пропуску. 

Прикордонники склали на порушників адмінпротоколи, міру покарання визначить суд.

  • За 300 метрів від кордону із Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж.
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