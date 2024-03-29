​Румунія вивчатиме походження дрона, який упав на її території

У Румунії триває розслідування, яке має встановити походження дрона, що впав на території країни у ніч на 29 березня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише Digi24.
За його словами, місце падіння безпілотника обгородили по периметру. Інцидент Чолаку обговорив із румунським міністром оборони.
"Це не вперше. Я хотів би, щоб це було останнє. На даний момент у нас немає постраждалих. Ми сподіваємося, повторюся, щоб таких випадків було щонайменше і щоб ми їх максимально уникали", - зазначив глава уряду.
За словами Чолаку, вибуху після падіння дрона не було, тож якби він упав в іншому місці, то не міг завдати шкоди.
Що відомо про "шахеди" , які порушували повітряний простір Румунії
- Міністерство оборони Румунії заявило, що фрагменти останнього безпілотника знайшли на фермі поблизу кордону з Україною. Жителі чули «дивні звуки» і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.
- Торік у грудні під час нічного обстрілу України ударними безпілотниками один з російських БпЛА порушив повітряний простір НАТО, упавши на території Румунії. Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter. Згодом Міністерство оборони Румунії повідомило про вирву глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону.
- "Шахеди" падали на території Румунії і раніше. Так, 4 вересня 2023-го вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські дрони впали та здетонували.
- У жовтні теж виявили воронку від падіння російського БпЛА. Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру, що навпроти Ізмаїлу.
- Того ж місяця Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною.