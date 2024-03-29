​Румунія вивчатиме походження дрона, який упав на її території

Глава румунського уряду заявив, що хотів, аби такий випадок став останнім.

У Румунії триває розслідування, яке має встановити походження дрона, що впав на території країни у ніч на 29 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише Digi24.

За його словами, місце падіння безпілотника обгородили по периметру. Інцидент Чолаку обговорив із румунським міністром оборони.

"Це не вперше. Я хотів би, щоб це було останнє. На даний момент у нас немає постраждалих. Ми сподіваємося, повторюся, щоб таких випадків було щонайменше і щоб ми їх максимально уникали", - зазначив глава уряду.

За словами Чолаку, вибуху після падіння дрона не було, тож якби він упав в іншому місці, то не міг завдати шкоди.

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