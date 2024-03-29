Лула да Сілва дорікнув Мадуро через недопуск кандидатів на вибори президента

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав свого венесуельського колегу Ніколаса Мадуро провести чесні президентські вибори в липні, пише Bloomberg.
Він заявив, що немає жодних пояснень для виключення опозиційного кандидата, який не зміг зареєструватися для участі в перегонах цього тижня.
“Це серйозна справа, що кандидат не міг бути зареєстрований”, − сказав Лула вчора під час спільної пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном.
“Я хочу, щоб вибори пройшли так само як ми робимо в Бразилії: за участю всіх. Хто хоче брати участь, той бере участь. Хто програє, той плаче. Хто виграє, той сміється. І тому демократія триває”, − додав бразилієць.
Видання зазначає, що це найсильніший і найпряміший докір Лули своєму давньому союзнику Мадуро, який зіткнувся з сильною міжнародною критикою через питання виборів. Це одне з останніх порушень Каракасом Барбадоської угоди, яка має відкрити шлях до демократичних виборів в обмін на скасування деяких санкцій США щодо Венесуели.
Макрон приєднався до критики Мадуро, заявивши, що Лула може зіграти “видатну” роль у пошуку рішення. Зазначимо, Франція раніше проводила переговори між представниками уряду Мадуро та венесуельською опозицією.
“Рамки, в яких проходять ці вибори, не можуть вважатися демократичними. Ми зробимо все можливе, щоб переконати президента Мадуро та систему дати допуск всім кандидатам та провести більш прозорі вибори”, − сказав французький президент.
- Головна опозиційна коаліція Венесуели повідомила, що її кандидатку Коріну Йоріс заблокували від участі у президентських виборах, які відбудуться 28 липня.
- Опозиційна Єдина платформа (PUD) не змогла отримати доступ до вебсайту виборчої ради, щоб зареєструвати її. Раніше лідерці PUD Марії Коріні Мачадо заборонили балотуватися на посаду.