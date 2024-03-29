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МЗС Німеччини випустило попередження для футбольних фанів про міцність пива

У Шотландії керівник фанатської організації заявив, що довго вважав новину першоквітневим жартом.

МЗС Німеччини випустило попередження для футбольних фанів про міцність пива
Гравці мюнхенської "Баварії" з німецьким пивом
Фото: BBC

Міністерство закордонних справ Німеччини випустило доволі курйозну пам'ятку для футбольних вболівальників, у якій попередило про те, що німецьке пиво може бути міцнішим, аніж вони очікують. Інформація щодо хмільного спрямована на тих, хто влітку планує відвідати країну під час чемпіонату Європи.

Як пише BBC, відомство попереджає, що фанатам у нетверезому стані буде заборонено відвідувати стадіони. Також вболівальників закликають поважати місцеве законодавство.

Британський державний мовник стверджує, що пиво у Німеччині справді може здатися для англійців та шотландців заміцним: середня концентрація алкоголю в ньому становить від 4,7% до 5,4%, а у пабах Сполученого Королівства найчастіше наливають напій з 4,4% спирту. 

Співзасновник Асоціації футбольних вболівальників Шотландії Пол Гудвін зізнався, що довго не міг повірити у те, що пам'ятка від МЗС Німеччини не є першоквітневим жартом. На його думку, "є чимало речей, про які треба попереджати шотландців за кордоном, але пиво точно не є однією з них".

  • На час Євро-2024 Німеччина не лише прагне зменшити кількість п'яних вболівальників, але й запровадить посилений контроль на кордоні.
  • Чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня до 14 липня у 10 німецьких містах. У ньому візьмуть участь 24 збірні, серед яких і Україна. Матч-відкриття господарі німці зіграють саме з шотландцями.

  

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