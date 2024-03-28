Польща провела обшуки у справі про медіакомпанії на користь РФ у Євросоюзі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) провело обшуки в рамках розслідування з іншими європейськими службами безпеки щодо ймовірного російського шпигунства.
Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters.
“Задокументовано дії щодо організації проросійських ініціатив і медіакампаній у країнах ЄС”, − йдеться в заяві ABW.
Агентство згадало сайт Voice-of-europe.eu, який, за його даними, публікував проросійські матеріали.
Раніше цього тижня Чехія наклала санкції на двох осіб і вебсайт Voiceofeurope.com за керівництво операцією проросійського впливу в Європі.
- У лютому у Польщі затримали зловмисника, який працював на російську розвідку і готував диверсії. Він мав підпалити у Вроцлаві об'єкти, розташовані поблизу елементів стратегічно важливої інфраструктури.