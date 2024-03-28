Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
ГоловнаСвіт

Польща провела обшуки у справі про медіакомпанії на користь РФ у Євросоюзі

Раніше Чехія наклала санкції на двох осіб і вебсайт Voiceofeurope.com за керівництво операцією проросійського впливу.

Польща провела обшуки у справі про медіакомпанії на користь РФ у Євросоюзі
Фото: mil.in.ua

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) провело обшуки в рамках розслідування з іншими європейськими службами безпеки щодо ймовірного російського шпигунства.

Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters.

“Задокументовано дії щодо організації проросійських ініціатив і медіакампаній у країнах ЄС”, − йдеться в заяві ABW.

Агентство згадало сайт Voice-of-europe.eu, який, за його даними, публікував проросійські матеріали.

Підписуйтесь на наш Google News

Скріншот зі сайту Voice-of-europe.eu
Фото: Скріншот
Скріншот зі сайту Voice-of-europe.eu

Раніше цього тижня Чехія наклала санкції на двох осіб і вебсайт Voiceofeurope.com за керівництво операцією проросійського впливу в Європі.

  • У лютому у Польщі затримали зловмисника, який працював на російську розвідку і готував диверсії. Він мав підпалити у Вроцлаві об'єкти, розташовані поблизу елементів стратегічно важливої інфраструктури.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies