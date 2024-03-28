Польща провела обшуки у справі про медіакомпанії на користь РФ у Євросоюзі

Раніше Чехія наклала санкції на двох осіб і вебсайт Voiceofeurope.com за керівництво операцією проросійського впливу.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) провело обшуки в рамках розслідування з іншими європейськими службами безпеки щодо ймовірного російського шпигунства.

Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters.

“Задокументовано дії щодо організації проросійських ініціатив і медіакампаній у країнах ЄС”, − йдеться в заяві ABW.

Агентство згадало сайт Voice-of-europe.eu, який, за його даними, публікував проросійські матеріали.

Фото: Скріншот Скріншот зі сайту Voice-of-europe.eu

Раніше цього тижня Чехія наклала санкції на двох осіб і вебсайт Voiceofeurope.com за керівництво операцією проросійського впливу в Європі.