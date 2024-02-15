У Польщі затримали зловмисника, який працював на російську розвідку і готував диверсії

Він мав підпалити у Вроцлаві об'єкти, розташовані поблизу елементів стратегічно важливої інфраструктури.

У Польщі піймали чоловіка, котрий працював на російську розвідку і готував диверсії, зокрема, підпали об'єктів у Вроцлаві, передає Reuters із посиланням на польське Агентство внутрішньої безпеки.

Польща, яка є центром західних військових постачань в Україну, заявляє, що стала головною ціллю російських шпигунів, звинувачуючи Москву та Білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію.

"До Агентства внутрішньої безпеки надійшло повідомлення про те, що громадянин України, діючи за дорученням російських спецслужб, планував підпалити у Вроцлаві об'єкти, розташовані поблизу елементів стратегічно важливої інфраструктури", - йдеться у повідомленні польської спецслужби.

Зловмисника піймали наприкінці січня, у нього виявили докази планів. Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.