​Навесні Норвегія розпочне навчання українських морських піхотинців

Норвезькі військові розпочнуть річне навчання українських морських піхотинців навесні. Воно розпочнеться у НІдерландах.
Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії, передає Іnterfax-Україна.
"Навесні 2024 року норвезькі солдати розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, що спеціалізуються на проведенні операцій з малими човнами, навчання триватиме щонайменше рік", – зазначило видання.
Також Норвегія пожертвує гумові човни й обладнання на суму близько 60 млн норвезьких крон.
Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією. Воно розпочнеться в Нідерландах у співпраці із союзними країнами.
- Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot. Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння. Навчання військових проходить у Валенсії.
- Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона займатиметься підготовкою українських військових.