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​Навесні Норвегія розпочне навчання українських морських піхотинців

Навчання розпочнеться у Нідерландах і триватиме щонайменше рік.

​Навесні Норвегія розпочне навчання українських морських піхотинців
Навчання НАТО Cold Response поблизу Намсоса, Норвегія
Фото: Master Sgt. Chad McMeen / USMC

Норвезькі військові розпочнуть річне навчання українських морських піхотинців навесні. Воно розпочнеться у НІдерландах.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії, передає Іnterfax-Україна.

"Навесні 2024 року норвезькі солдати розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, що спеціалізуються на проведенні операцій з малими човнами, навчання триватиме щонайменше рік", – зазначило видання. 

Також Норвегія пожертвує гумові човни й обладнання на суму близько 60 млн норвезьких крон.

Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією. Воно розпочнеться в Нідерландах у співпраці із союзними країнами.

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