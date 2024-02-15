​Навесні Норвегія розпочне навчання українських морських піхотинців

Навчання розпочнеться у Нідерландах і триватиме щонайменше рік.

Норвезькі військові розпочнуть річне навчання українських морських піхотинців навесні. Воно розпочнеться у НІдерландах.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії, передає Іnterfax-Україна.

"Навесні 2024 року норвезькі солдати розпочнуть підготовку українських морських піхотинців, що спеціалізуються на проведенні операцій з малими човнами, навчання триватиме щонайменше рік", – зазначило видання.

Також Норвегія пожертвує гумові човни й обладнання на суму близько 60 млн норвезьких крон.

Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією. Воно розпочнеться в Нідерландах у співпраці із союзними країнами.