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На Київщині посадовець військової частини вимагав гроші з підлеглих за оформлення виплат та відпусток, – ДБР

З жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень.

На Київщині посадовець військової частини вимагав гроші з підлеглих за оформлення виплат та відпусток, – ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння СБУ повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за «позитивне вирішення» соціально-побутових питань.

З жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.

Він пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту.

Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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