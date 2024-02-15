У Дніпропетровській області є влучання по об'єкту інфраструктури

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також над областю збили дві ракети.
Даних про потерпілих немає. Про це повідомив голова ОВА.
"Вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Маємо й «прильоти» у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", – сказав він.
Удар Росії 15 лютого:
- У Київській області всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих.
- У Києві теж працювала протиповітряна оборона, влучань і пошкоджень не зафіксовано.
- У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинула жінка.
- У Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину.
- У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені двоє.
- Є пошкодження внаслідок падіння уламків і в Івано-Франківській області.
- У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- У Хмельницькій поранені щонайменше двоє.