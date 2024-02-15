У Дніпропетровській області є влучання по об'єкту інфраструктури

За даними ОВА, минулося без поранених.

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також над областю збили дві ракети.

Даних про потерпілих немає. Про це повідомив голова ОВА.

"Вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Маємо й «прильоти» у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", – сказав він.

Удар Росії 15 лютого: