​За добу Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, 9 танків і 33 безпілотники

За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 399090 (+950) осіб
- танків - 6442 (+9)
- бойових броньованих машин - 12090 (+47)
- артилерійських систем - 9620 (+54)
- РСЗВ - 984 (+0)
- засоби ППО - 671 (+0)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33)
- крилаті ракети - 1882 (+0)
- кораблі / катери - 25 (+1)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29)
- спеціальна техніка -1524 (+1).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.