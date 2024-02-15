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​За добу Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, 9 танків і 33 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.

​За добу Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, 9 танків і 33 безпілотники
Фото: скрін відео

За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 399090 (+950) осіб
  • танків - 6442 (+9)
  • бойових броньованих машин - 12090 (+47)
  • артилерійських систем - 9620 (+54)
  • РСЗВ - 984 (+0)
  • засоби ППО - 671 (+0) 
  • літаків - 332 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33)
  • крилаті ракети - 1882 (+0)
  • кораблі / катери - 25 (+1) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29)
  • спеціальна техніка -1524 (+1).

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.
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