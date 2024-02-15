​За добу Сили оборони знищили ще 950 російських окупантів, 9 танків і 33 безпілотники

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.

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