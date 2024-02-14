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Умєров розповів про результати 19-го засідання у форматі “Рамштайн”

На зустрічі обговорили, зокрема, ППО, артилерію та дрони.

Умєров розповів про результати 19-го засідання у форматі “Рамштайн”
14 лютого відбулось чергове засідання у форматі “Рамштайн”
Фото: Рустем Умєров

Сьогодні, 14 лютого, відбулось 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство”, - написав Умєров.

Також на порядку денному були артилерійські системи і снаряди, зокрема спільне виробництво. 

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Процес підготовки до передачі Україні F-16 йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами.

В питанні безпілотних систем посилюється взаємодія з партнерами, сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже приєднались вісім країн - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

До розмінування України офіційно приєднались 20 країн. 

“Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі”, - підсумував Умєров.

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