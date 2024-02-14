Нафтопереробка в Росії після ударів ураїнськими дронами впала до історичного мінімуму, - керівник ЦПД

В Росії нафтопереробка після ударів українських дронів впала до історичного мінімуму. Так керівник ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» проаналізували роботу українських дронів в РФ та їхню ефективність.

“В Росії регулярно вибухають нафтопереробки різні, газопроводи, підприємства. В Іжевську вибув взагалі стався на заводі, який виробляє “Тополь-М”, ядерний і “Іскандер”. Що там сталося, ворог ніколи не розкаже, але знаходять певні рештки реактивних дронів українських”, - відзначив Коваленко.

“Було зафіксовано, що після ударів по нафтопереробних потужностях ворога, переробка впала до історичного мінімуму в Росії. Жодні санкції такого впливу не мали. Тобто стратегія непогана”, - додав він.

При цьому офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» відзначив, що “найкращі санкції - це зброя. Ми будемо використовувати саме ці санкції”.