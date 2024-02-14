Росія вбила двох цивільних в Авдіївці, ще двоє загинули у селі Багатир на Донеччині

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині четверо цивільних загинули, ще двоє з травмами госпіталізовані.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, в Багатирі Великоновосілківської громади — двоє чоловіків. Крім того, у Багатирі 2 людини дістали поранення. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, аптека і крамниця.

"Ворог умисно б'є по мирним жителям області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", — зазначив Філашкін.

У Авдіївці ситуація залишається складною, з міста важко евакуюватися через постійні обстріли "дороги життя". Наразі у місті залишаються 926 цивільних мешканців.