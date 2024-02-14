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Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих дронів

"Орлан" або ZALA - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. Є рішення, як їх осліпити".

Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих дронів
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів.

Про це він повідомив у Telegram.

"«Орлан» або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід - від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження", - наголосив Зеленський.

Президент доручив створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість.

"Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах. Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - додав він.

Нагадаємо, що знищенням російськиї "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи. Перший іранський безпілотник ЗСУ збили 13 вересня 2022 року.

За даними Командування Повітряних сил, цієї зими Росія частіше запускала по Україні ударні дрони - по 20-30 "шахедів" щодня.

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