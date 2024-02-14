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ГУР: Телеграм містить низку загроз для безпеки України

Мова йде не про окремих користувачів чи медіа, питання - до самої платформи.

ГУР: Телеграм містить низку загроз для безпеки України
Фото: EPA/UPG

В українській розвідці визнають, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.

Експерт ГО "Інститут Дослідження Кібервійни" Єгор Аушев також заявив, що Телеграм - це наразі фактично легалізований "даркнет" (повністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина Інтернету – ред.). Він радить українським військовим і членам їхніх родин не використовувати цим месенджером для їхньої ж безпеки.

Що не так із Telegram

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