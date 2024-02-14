ГУР: Телеграм містить низку загроз для безпеки України

В українській розвідці визнають, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.
Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.
"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.
Експерт ГО "Інститут Дослідження Кібервійни" Єгор Аушев також заявив, що Телеграм - це наразі фактично легалізований "даркнет" (повністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина Інтернету – ред.). Він радить українським військовим і членам їхніх родин не використовувати цим месенджером для їхньої ж безпеки.
Що не так із Telegram
- Інститут інноваційного врядування (IIG) дослідив шляхи впливу Кремля на Україну та країни Євросоюзу. Він виявив понад 350 російських лобістів у Німеччині, Франції та Італії – ключових країн ЄС.
- У липні минулого року американсьа газета The New York Times писала, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України.
- А британська газета Financial Times писала, що у месенджері Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Зловмисники часто мають зв'язок з Росією.
- Ще у 2022 році СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб.