Естонія: Росія готується до війни з Європою

Служба зовнішньої розвідки Естонії оприлюднила заяву про те, що Росія готується до військового зіткнення з країнами Заходу упродовж наступного десятиліття. Єдиним шляхом запобігання цьому сценарію у відомстві назвали нарощування збройних сил у державах Європи.
Як повідомляє Reuters, голова розвідувальної служби Каупо Росін обґрунтовує свою оцінку планами РФ подвоїти кількість військ, розміщених у безпосередній близькості до кордонів з країнами НАТО - Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією.
"Вони обрали шлях довготривалої конфронтації. Кремль очікує кофлікту з НАТО упродовж наступних 10 років. Якщо ми не будемо готуватися, шанс початку війни зростатиме. Ймовірність атаки в найближчий час невелика, адже їм доводиться тримати війська в Україні", - заявив Росін.
- Одразу кілька державних діячів Естонії, серед яких і прем'єрка Кая Каллас, опинилися в російських списках оголошених в розшук.
- Сама очільниця уряду вважає, що Європа недостатньо наростила виробництво снарядів для України.На початку лютого
- Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли протитанкові системи, кулемети, боєприпаси та спорядження.