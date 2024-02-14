Естонія: Росія готується до війни з Європою

Служба зовнішньої розвідки Естонії оприлюднила заяву про те, що Росія готується до військового зіткнення з країнами Заходу упродовж наступного десятиліття. Єдиним шляхом запобігання цьому сценарію у відомстві назвали нарощування збройних сил у державах Європи.

Як повідомляє Reuters, голова розвідувальної служби Каупо Росін обґрунтовує свою оцінку планами РФ подвоїти кількість військ, розміщених у безпосередній близькості до кордонів з країнами НАТО - Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією.

"Вони обрали шлях довготривалої конфронтації. Кремль очікує кофлікту з НАТО упродовж наступних 10 років. Якщо ми не будемо готуватися, шанс початку війни зростатиме. Ймовірність атаки в найближчий час невелика, адже їм доводиться тримати війська в Україні", - заявив Росін.