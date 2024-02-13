Білий дім закликав Палату представників поспішити з ухваленням допомоги Україні

Адміністрація Білого дому привітала рішення Сенату США щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим країнам і закликала Палату представників не гаяти часу, оскільки ціна зволікання зростає щодня.

З такою заявою виступила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Ми аплодуємо двопартійній коаліції сенаторів, яка зібралися сьогодні зранку, щоб ухвалити угоду про додаткове фінансування на захист інтересів національної безпеки Америки. Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії",- наголосила вона.

Жан-П’єр також підкреслила, що законопроєкт "забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту його народу від терористів ХАМАС". Крім того, ініціатива дозволить надати гуманітарну допомогу вразливим людям в усьому світі, зокрема цивільним палестинським жителям у Газі, які не мають нічого спільного з ХАМАС.

У цьому зв’язку вона зауважила, що президент США Джо Байден закликає Палату представників негайно ухвалити та передати йому на підпис цей документ.