Хакери КНДР зламали електронну пошту помічника президента Південної Кореї

Північна Корея зламала особисту електронну пошту помічника президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.
Про це пише BBC з посиланням на офіс президента.
Інцидент стався напередодні державного візиту президента Юна до Великої Британії в листопаді минулого року. Його вчасно виявили й вжили необхідних заходів. Зазначається, що доступу до системи безпеки зловмисники не отримали.
Пошту зламали після її використання у робочих цілях.
Місцева газета Kukmin Ilbo з посиланням на джерело у владі повідомила, що хакери зламали розклад поїздок президента. Вони також викрали повідомлення, надіслані президентом. Щоправда, які саме – невідомо.
Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно отримала доступ до інформації члена команди президента Південної Кореї.
- Пхеньян використовує кіберзлочинців для крадіжки грошей, часто у криптовалюті, для фінансування режиму та програми створення ядерної зброї.
- За міжнародними оцінками, з 2016 року вони вкрали близько 3 мільярдів доларів.
- Північна Корея у 2021 році здійснила щонайменше сім атак на криптовалютні платформи, вилучивши цифрові активи на майже 400 мільйонів доларів.
- КНДР також використовує атаки хакерів для крадіжки державних секретів, зокрема компонентів передових збройових технологій.