Хакери КНДР зламали електронну пошту помічника президента Південної Кореї

Північна Корея зламала особисту електронну пошту помічника президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це пише BBC з посиланням на офіс президента.

Інцидент стався напередодні державного візиту президента Юна до Великої Британії в листопаді минулого року. Його вчасно виявили й вжили необхідних заходів. Зазначається, що доступу до системи безпеки зловмисники не отримали.

Пошту зламали після її використання у робочих цілях.

Місцева газета Kukmin Ilbo з посиланням на джерело у владі повідомила, що хакери зламали розклад поїздок президента. Вони також викрали повідомлення, надіслані президентом. Щоправда, які саме – невідомо.

Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно отримала доступ до інформації члена команди президента Південної Кореї.