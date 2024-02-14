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Хакери КНДР зламали електронну пошту помічника президента Південної Кореї

Пхеньян отримав доступ до розкладу поїздок Юн Сок Йоля. 

Хакери КНДР зламали електронну пошту помічника президента Південної Кореї
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Північна Корея зламала особисту електронну пошту помічника президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це пише BBC з посиланням на офіс президента.

Інцидент стався напередодні державного візиту президента Юна до Великої Британії в листопаді минулого року. Його вчасно виявили й вжили необхідних заходів. Зазначається, що доступу до системи безпеки зловмисники не отримали.

Пошту зламали після її використання у робочих цілях. 

Місцева газета Kukmin Ilbo з посиланням на джерело у владі повідомила, що хакери зламали розклад поїздок президента. Вони також викрали повідомлення, надіслані президентом. Щоправда, які саме – невідомо.

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Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно отримала доступ до інформації члена команди президента Південної Кореї.

  • Пхеньян використовує кіберзлочинців для крадіжки грошей, часто у криптовалюті, для фінансування режиму та програми створення ядерної зброї. 
  • За міжнародними оцінками, з 2016 року вони вкрали близько 3 мільярдів доларів.
  • Північна Корея у 2021 році здійснила щонайменше сім атак на криптовалютні платформи, вилучивши цифрові активи на майже 400 мільйонів доларів.
  • КНДР також використовує атаки хакерів для крадіжки державних секретів, зокрема компонентів передових збройових технологій.
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