Естонія попередила про можливе закриття кордону з Росією

Ще менше можливостей для росіян потрапити до Європи - Естонія попередила про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ.

Як пояснюється у заяві Департаменту поліції та прикордонної охорони, останніми тижнями Росія свідомо спрямовувала до естонського кордону групи іноземців, які не мають законних підстав для в'їду до Європейського Союзу. Якщо ця діяльність не припиниться, правоохоронці будуть змушені вдатися до заходів, які раніше запровадила Фінляндія, тобто закривати кордон.

Поліція радить громадянам Естонії не подорожувати на територію РФ, адже в разі закриття кордону вони не зможуть повернутися через наземні пункти пропуску. Це "може додати до вашої подорожі зайві сотні кілометрів".