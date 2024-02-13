Байден засудив експрезидента Дональда Трампа за заохочення Росії атакувати деяких союзників по НАТО

Джо Байден нагадав, що жоден інший президент у історії США ніколи не схилявся перед російським диктатором.

Президент США Джо Байден виступив із засудженням експрезидента США Дональда Трампа за заохочення Росії атакувати деяких союзників по НАТО.

Про це повідомляє The New York Times.

“Це почув увесь світ. І найгірше, що він має на увазі. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога чіткіше – я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це тупо, це ганебно, це небезпечно, це не по-американськи”, - зазначив Байден.

Так президент США відреагував на заяву Трампа, який повідомив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.