Байден засудив експрезидента Дональда Трампа за заохочення Росії атакувати деяких союзників по НАТО

Президент США Джо Байден виступив із засудженням експрезидента США Дональда Трампа за заохочення Росії атакувати деяких союзників по НАТО.
Про це повідомляє The New York Times.
“Це почув увесь світ. І найгірше, що він має на увазі. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога чіткіше – я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це тупо, це ганебно, це небезпечно, це не по-американськи”, - зазначив Байден.
Так президент США відреагував на заяву Трампа, який повідомив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розкритикував експрезидента США Дональда Трампа за його заохочення для Росії напасти на країни НАТО, які не виконують цільових внесків у оборону у 2% ВВП.
- Президент Євроради Шарль Мішель нагадав, що НАТО вже 75 років дбає про безпеку європейців, американців та канадців. Також заяви Трампа засудили і інші чиновники.
- Байден назвав Трампа "корисним лакеєм Путіна", а його заяви щодо війни в Україні "жахливими та небезпечними".