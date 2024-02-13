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Умєров та Сирський поспілкувались із західними партнерами

Окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Умєров та Сирський поспілкувались із західними партнерами
Олександр Сирський та Рустем Умєров
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Про це повідомив Рустем Умєров.

“Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці”, - зазначив Умєров.

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Міністр додав, що окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Також співрозмовники торкнулись забезпечення ротації бійців на фронті.

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