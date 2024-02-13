Умєров та Сирський поспілкувались із західними партнерами

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Про це повідомив Рустем Умєров.

“Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці”, - зазначив Умєров.

Міністр додав, що окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Також співрозмовники торкнулись забезпечення ротації бійців на фронті.