Не повинно бути історій, як когось "запакували" і відправили на фронт, — військовослужбовиця

Україна в умовах війни з таким сильним ворогом, як Росія, змушена проводити мобілізацію. Однак самим тільки людським ресурсом у війні не перемогти – необхідно приділяти значну увагу підготовці мобілізованих військовослужбовців.

Таку думку у дев’ятому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ, висловила капітан Нацгвардії України Христина "Кудрява". Героїня цієї програми служить в лавах Сил оборони з 2013 р., брала участь в обороні Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, воювала на Бахмутському напрямку, має досвід командира групи та заступниці командира мінометної батареї.

Військовослужбовиця наголошує, що у сьогоднішніх умовах Україна не може обійтися без мобілізації, при цьому наголошує, що необхідно постійно удосконалювати технічну базу війська та підготовку солдатів.

"Мобілізація однозначно потрібна, ми воюємо з країною, яка чисельно переважає нас у десятки разів і у якої мобілізаційний ресурс набагато більший. І якщо раціонально мислити, ми не можемо перемогти цю війну лише людськими ресурсами. Це зрозумілі, очевидні речі. Ми повинні удосконалювати нашу матеріально технічну базу, ми повинні удосконалювати людей, які мають різні навички", — сказала вона.

Христина "Кудрява" також переконана, що необхідна інформаційна робота з населенням, щоб у людей було менше сумнівів щодо доцільності їхньої служби у війську. Вона наголосила, що будь-яка цивільна спеціальність може бути реалізована в армії.

"Ти просто переходиш на військові рейки. Тобто ти займаєшся роботою, яку вмієш, але на військовий мотив. Ми мусимо готувати людей до того, що потрібно обороняти свій дім, свою сім'ю, і давати їм інструмент для того, щоб вони з меншими сумнівами заходити у підрозділи. Ось це важливо", — наголосила військовослужбовиця.

Також "Кудрява" застерігає, що не повинно бути історій, де чоловіка "запакували" співробітники ЦТК і без підготовки відправили на фронт. Адже такі явища не тільки негативно впливають на процес мобілізації, а ще й ворог використовує їх у своїх ІПСО проти України. Христина "Кудрява" наполягає на тому, що необхідно відповідально ставитися до підготовки мобілізованих.

"Всі мобілізовані військові, які пройшли мою бригаду, пройшли курс перепідготовки. Вони провели три місяці на полігоні з бойовими підрозділами, бойовими інструкторами до того, як потрапити у реальні бойові дії. Розуміння того, що так повинно бути і так відбувається, має вкладатися усім у голови. А не резонансні "відосікі з тіктоку", як там когось пакують", — підкреслила вона.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Законопроєкт передбачає, зокрема, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, зменшення призовного віку до 25 років та можливість оновлення даних в електронному кабінеті військовозобов'язаного або у ЦНАП.