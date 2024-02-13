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Росіяни обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, є поранені

В обох потерпілих - серйозні травми.

Росіяни обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, є поранені
Фото: змі окупантів

13 лютого росіяни накрили вогнем село Михайлівка, що на Херсонщині.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, постраждали двоє людей, які на момент обстрілу перебували на подвірʼї. 

Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. 

Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. 48-річний чоловік отримав важкі травми.

  • Вдень 13 лютого російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці - окупанти скинули з дрона вибухівку, через що постраждали двоє людей. 
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