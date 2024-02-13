Прем'єр-міністр оприлюднив дані про витрати на будівництво оборонних споруд в Україні

Шмигаль нагадав, що замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення.

Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.

Про це на засіданні уряду 13 лютого повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Роботи проводять за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та благодійні кошти на спецрахунку Нацбанку.

Шмигаль нагадав, що замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення.

Скільки грошей уже витратили і хто їх отримав:

із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямували Міністерству оборони та Держспецтранспорту.

понад 16 млрд грн виділили обласним адміністраціям.

для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області виділили 3,9 млрд, для Запорізької області — 1,3 млрд грн, для Донецької області — 1,2 млрд, для Херсонської області – понад 1,2 млрд грн.

Шмигаль додав, що встановили єдиний підхід у проєктних рішеннях для уніфікації технічних, інженерних та безпекових вимог.

"Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає", - сказв глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що хочуть залучити інженерну техніку від партнерів, тому говорили про це на нарадах із Міністерством закордонних справ.

Йдеться про машини для земляних робіт та усунення перешкод, машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини, придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та багато іншої інженерної техніки.