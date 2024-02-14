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Росіяни вдарили ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук на Харківщині

Семеро постраждалих, під завалами досі перебувають люди.

Росіяни вдарили ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук на Харківщині
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 14 лютого, росіяни завдали удару ракетами С-300 по житловому будинку у селищі Великий Бурлук Харківської області. За попередніми даними, семеро людей з пораненнями, під завалами будинку є люди.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", — повідомив Синєгубов. 

Відомо, що наразі під завалами ще перебувають люди. Підоозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу. Усі профільні служби на місці. 

Інформація оновлюється.

  • 13 лютого близько 11 години російська армія обстріляла з артилерії центр Вовчанська Харківської області. Загинула 61-річна жінка, ще одна людина була поранена.
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