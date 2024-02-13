Україна придбає у Словаччини дві машини для розмінування «Bozena 4+».
Про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран, який підписав із керівництвом словацької компанії WAY Industries a.s угоду про купівлю техніки.
За його словами, машини після їх виготовлення передадуть на потреби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
"Цей проєкт став можливим завдяки фінансовій допомозі уряду Словацької Республіки та МЗС цієї країни, який виділив 750 тисяч євро на придбання зазначеної техніки в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні та зусиль нашої держави з гуманітарного розмінування забруднених територій", - зазначив посол.