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Україна придбає у Словаччини дві машини для розмінування

Відповідну угоду український посол підписав зі словацькою компанією.

Україна придбає у Словаччини дві машини для розмінування
Машина для розмінування «Bozena 4+»

Україна придбає у Словаччини дві машини для розмінування «Bozena 4+».

Про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран, який підписав із керівництвом словацької компанії WAY Industries a.s угоду про купівлю техніки.

Підписання угоди зі словацькою компанією щодо придбання машин для розмінування
Фото: Facebook/Myroslav Kastran
Підписання угоди зі словацькою компанією щодо придбання машин для розмінування

За його словами, машини після їх виготовлення передадуть на потреби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області. 

"Цей проєкт став можливим завдяки фінансовій допомозі уряду Словацької Республіки та МЗС цієї країни, який виділив 750 тисяч євро на придбання зазначеної техніки в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні та зусиль нашої держави з гуманітарного розмінування забруднених територій", - зазначив посол.

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