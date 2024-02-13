Україна придбає у Словаччини дві машини для розмінування «Bozena 4+».

Про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран, який підписав із керівництвом словацької компанії WAY Industries a.s угоду про купівлю техніки.

Фото: Facebook/Myroslav Kastran Підписання угоди зі словацькою компанією щодо придбання машин для розмінування

За його словами, машини після їх виготовлення передадуть на потреби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

"Цей проєкт став можливим завдяки фінансовій допомозі уряду Словацької Республіки та МЗС цієї країни, який виділив 750 тисяч євро на придбання зазначеної техніки в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні та зусиль нашої держави з гуманітарного розмінування забруднених територій", - зазначив посол.