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Колаборантка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати, – СБУ

Під час фейкового плебісциту на окупованій Херсонщині жінка входила до російського «виборчкому».

Колаборантка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати, – СБУ
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що викрила ще одну організаторку незаконного референдуму РФ, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини.

Під час фейкового плебісциту жінка входила до російського «виборчкому» у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району.

У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів «проголосувати за приєднання» регіону до РФ.

Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя.

Крім того, перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.

У результаті стабілізаційних заходів співробітники СБУ викрили зловмисницю, встановили її місцеперебування і затримали.

За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Восени минулого року у Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона. Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу.

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