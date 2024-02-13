Наразі за два тижні волонтерам досі не вдалося зібрати необхідну суму. Долучитися до збору можна нижче за посиланнями.

Волонтери збирать 500 тисяч грн на тяжкий ударний дрон для захисників на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив волонтер Віталій Ковальов.

“Мій близький друг та його тактична група «Bankir» продовжує вести боротьбу з загарбниками на Запорізькому напрямку і йому та його побратимам необхідний тяжкий ударний дрон для виконання надважливих бойових завдань, сума дуже значна - 500 тисяч гривень”, – йдеться у повідомленні.

Віталій Ковальов зазначив, що на кожних 100к буду розігрувати сувенір від хлопців: тубус від снаряду та прапор з підписами всієї групи, а також фото самого снаряда, що полетить по русні з підписом «під замовлення».

Волонтер звертає увагу, що екіпаж тяжких ударних дронів в черговий раз вдало себе демонструє на лінії фронту та знищує ворога. Зокрема, раніше про їхні здобутки зробив репортаж телеканал CNN.

“У звʼязку з високою ефективністю групи прийнято рішення про створення додаткового екіпажу ударних дронів. Частину грошових коштів в черговий раз хлопці зібрали самостійно, однак все ж потребують нашої залученості. Давайте долучимось до збору та станемо дотичним до нищення русні і їхніх планів. Важлива кожна гривня”, – написав Віталій Ковальов.

Задонатити можна:

1. Карта моно: 5375411214463437

2. Банка Моно: https://send.monobank.ua/jar/44MCTSFoXT

3. РayPal [email protected]

Нагадаємо, дванадцять військових-легенди знялися для календаря на 2024 рік у межах фотопроєкту “Лють”. Кожен символізуватиме наступні 12 місяців стійкості та хоробрості 2024-го. Всі кошти з продажу календаря скерують на покупку 500 FPV-дронів для "Азову" та "Хартії".