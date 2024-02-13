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РФ вдарила по підприємству в Курилівці. Загинули двоє, поранені ще двоє людей

Росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство вранці вівторка. 

Вранці російська армія вдарила по Курилівці Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє цивільних чоловіків.

Ще двоє людей були поранені. Вони в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", – йдеться у повідомленні. 

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