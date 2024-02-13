РФ вдарила по підприємству в Курилівці. Загинули двоє, поранені ще двоє людей

Вранці російська армія вдарила по Курилівці Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє цивільних чоловіків.

Ще двоє людей були поранені. Вони в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", – йдеться у повідомленні.