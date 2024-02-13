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​Наслідки удару Росії по Авдіївці 8 лютого все ще з’ясовують, — речник ОСУВ “Таврія”

Українська сторона не може підтвердити кількість загиблих в Авдіївці внаслідок атаки сил РФ по "Пункту незламності".

​Наслідки удару Росії по Авдіївці 8 лютого все ще з’ясовують, — речник ОСУВ “Таврія”
Авдіївка, ворожий обстріл, 30 січня 2024
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Українська сторона не може підтвердити кількість загиблих в Авдіївці внаслідок удару російською армією по "пункту незламності" 8 лютого. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій не можуть дістатися до місця події через безпекову ситуацію в місті.

Про це заявив начальник відділу зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Радіо Свобода.

"Ймовірний воєнний злочин росіян, який був скоєний ними 8 лютого, – це обстріл і авіаудари по «пункту незламності», по сховищу в супермаркеті АТБ за адресою проспект Центральний, 3 в Авдіївці, досі не верифікований. Деякі джерела говорять, що може бути близько 15 загиблих серед цивільних. Можливо, якась частина з них поранені, якась – під завалами", – прокоментував Лиховій.

Він додав, що українська сторона не може підтвердити цю цифру, оскільки ДСНС не має можливості приїхати і надати допомогу або принаймні верифікувати цю подію.

"Минуло п’ять днів. Ми не маємо точних даних із цього приводу. Хоча це лише один із багатьох прикладів нелюдського ставлення росіян до цивільних жителів у Авдіївці", – зазначив речник  "Таврії". 

Він додав, що зараз у Авдіївці досі залишається понад 900 цивільних, проте евакуація наразі неможлива.

"На жаль, люди залишилися до такого часу, коли евакуація, на жаль, неможлива. Їх просили, молили, благали про евакуацію", – сказав речник.

  • Армія РФ прагне оперативного оточення Авдіївки, через це лінія фронту рухається в обидві сторони. Якщо раніше російська армія застосовувала тактику малих піхотних груп, то зараз все більше залучає бронетехніку, танки та бойові машини піхоти.
  • Авдіївка у Донецькій області залишається головною метою окупантів зараз, тож їх атаки продовжуються у південно-східній частині, там вуличні бої. Крім того, ворог збільшив кількість ударів КАБами по місту.
  • Нещодавно з окупованих околиць Авдіївки вивели понад сотню людей. Це – нестандартний випадок евакуації, який відбувався в співпраці із українськими військовими. Операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Люди брали білі ганчірки і пішки, під обстрілами, йшли до центру Авдіївки.
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