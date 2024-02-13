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Зведення Генштабу: 84 бойових зіткнення, понад дві сотні ударів ворога

Найбільше окупанти атакували на Мар'їнському напрямку

Зведення Генштабу: 84 бойових зіткнення, понад дві сотні ударів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення за минулу добу, яка стала 720-ою за час повномасштабного вторгнення.

Усього відбулося 84 бойових зіткнення, найбільше з яких – 35 – зафіксовано на Мар'їнському напрямку. Росіяни завдали п'яти ракетних і 113 авіаційних ударів та здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення та завдано збитків інфраструктурі.

Авіаційних ударів зазнали 17 населених пунктів, понад 110 опинилися під артилерійським вогнем. 

Сили Оборони у відповідь завдали ударів по 13 зонах зосередження особового складу ворога. Знищили сім розвідувальних дронів. Ракетні війська завдали ударів по районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу та одному засобу протиповітряної оборони ворога.

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