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Росіяни за день обстріляли чотири громади Сумщини

Під час російських обстрілів у області пролунало 59 вибухів.

Росіяни за день обстріляли чотири громади Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 12 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілі Сумської області, під час яких пролунало 59 вибухів.

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Зокрема, Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з мінометів, артилерії та атакували дронами.

По Краснопільській громаді росіяни вдрили з артилерії та дронами.

Також з мінометів окупанти обстріляли Білопільську та Хотінську громади.

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