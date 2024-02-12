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Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено більше 10 тисяч квадратних метрів землі, - Болвінов

Нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено більше 10 тисяч квадратних метрів землі, - Болвінов
Начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов
Фото: Скріншот з відео

Російський удар по нафтобазі у Харкові призвів до масштабного забруднення землі і води. 

Про це повідомляє Ґвара Медіа із посиланням на коментар начальника Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова.

"Так як була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію. За попередніми даними, більше 10 тисяч квадратних метрів території забруднено через витік палива. Це і дизель, і бензин. За наявною інформацією, понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі", - розповів Болвінов.

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Він додав, що нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

Болвінов зауважив, що поліція звернулася до Держекоінспекції в Харківській області, яка відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення. 

Зараз Нацполіція розглядає відкриття кримінального провадження за статтею 441 Кримінального Кодексу України (екоцид).

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.

  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.

  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.

  • Мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів.

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