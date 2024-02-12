Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено більше 10 тисяч квадратних метрів землі, - Болвінов

Нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

Російський удар по нафтобазі у Харкові призвів до масштабного забруднення землі і води.

Про це повідомляє Ґвара Медіа із посиланням на коментар начальника Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова.

"Так як була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію. За попередніми даними, більше 10 тисяч квадратних метрів території забруднено через витік палива. Це і дизель, і бензин. За наявною інформацією, понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі", - розповів Болвінов.

Він додав, що нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.

Болвінов зауважив, що поліція звернулася до Держекоінспекції в Харківській області, яка відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.

Зараз Нацполіція розглядає відкриття кримінального провадження за статтею 441 Кримінального Кодексу України (екоцид).