Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено більше 10 тисяч квадратних метрів землі, - Болвінов

Російський удар по нафтобазі у Харкові призвів до масштабного забруднення землі і води.
Про це повідомляє Ґвара Медіа із посиланням на коментар начальника Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова.
"Так як була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію. За попередніми даними, більше 10 тисяч квадратних метрів території забруднено через витік палива. Це і дизель, і бензин. За наявною інформацією, понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі", - розповів Болвінов.
Він додав, що нафтопродукти також потрапили у річку Немишля.
Болвінов зауважив, що поліція звернулася до Держекоінспекції в Харківській області, яка відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.
Зараз Нацполіція розглядає відкриття кримінального провадження за статтею 441 Кримінального Кодексу України (екоцид).
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