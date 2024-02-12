Прикордонники викрили на Закарпатті групу переправників чоловіків за кордон

Правоохоронці затримали переправника і його клієнта під час передачі частини грошей.

Бійці Держприкордонслужби та співробітники Нацполіції викрили групу переправників у Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Своєму “клієнту” за $3500 чоловіки мали допомогти дістатися до Угорщини. Першу частину коштів в розмірі $1500 порушник мав віддати зловмисникам в Україні, решту – по прибуттю в сусідню країну”, - розповіли прикордонники.

Правоохоронці затримали переправника і його клієнта під час передачі першої частини грошей.

Також з ними затримали пособника, який забезпечив гідрокостюмом. Організатора затримали та оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Дві групи порушників намагались потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону.

На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.