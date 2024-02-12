Прикордонники викрили на Закарпатті групу переправників чоловіків за кордон

Бійці Держприкордонслужби та співробітники Нацполіції викрили групу переправників у Закарпатській області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Своєму “клієнту” за $3500 чоловіки мали допомогти дістатися до Угорщини. Першу частину коштів в розмірі $1500 порушник мав віддати зловмисникам в Україні, решту – по прибуттю в сусідню країну”, - розповіли прикордонники.
Правоохоронці затримали переправника і його клієнта під час передачі першої частини грошей.
Також з ними затримали пособника, який забезпечив гідрокостюмом. Організатора затримали та оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
- Дві групи порушників намагались потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону.
- На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.
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Прикордонники зловили ухилянта, який хотів доплисти до Угорщини на гумовому матраці. Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд. Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.
- Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини. У складі групи були чоловіки з 11 областей України.